Chiude Via Coriano a San Clemente, lavori di ripristino dopo alcuni movimenti franosi

Iniziano lunedì 13 luglio i lavori destinati al ripristino di un tratto della Via Coriano interessata da alcuni movimenti franosi. Gli interventi, suddivisi in due step, consistono nella sistemazione idrogeologica della porzione di versante interessata dai dissesti e nella realizzazione di un’opera a sostegno del tracciato per la definitiva messa in sicurezza della parte coinvolta dagli smottamenti. S’interviene sul segmento dell’arteria posto in direzione di Coriano e situato a circa mezzo chilometro dall’incrocio per Coriano-Riccione. In contemporanea con le opere di carattere idrogeologico – tra cui la regimazione delle acque, evitando la riformazione di condizioni d’instabilità del terreno sottostante – si procederà al rifacimento del sottofondo stradale e alla completa riasfaltatura della carreggiata con tappetino in conglomerato bituminoso.

La consistenza e l’importanza dei lavori, con scavi di oltre 5 metri di profondità, non consentono il transito per nessun tipo di veicoli. Chi proviene da Coriano proseguirà sulla SP31 con direzione San Savino-Croce di Monte Colombo. Chi proviene da San Clemente proseguirà sulla SP82 fino alla rotatoria di Sant’Andrea in Besanigo poi sulla SP50 con direzione Coriano. Il cantiere, del valore complessivo di 100mila euro, ottenuti tramite finanziamento della Regione Emilia-Romagna (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con decreto del 18 marzo scorso), è previsto si concluda nell’arco di 30 giorni.