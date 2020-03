Chiusi centri diurni per anziani e circoli sociali fino all’8 marzo

In ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 marzo, sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, l'amministrazione comunale di Riccione, con ordinanza sindacale, prendendo atto delle indicazioni fornite da Ausl e Protezione civile dalle quali emerge che le persone maggiormente a rischio sono gli over 65, ha disposto in via precauzionale, fino all’8 marzo la chiusura del Centro Diurno Anziani F. Pullè, la sospensione delle attività dei circoli sociali, dei Buon vicinati, dei circoli aggregativi. Delle sale nei centri di quartiere comunali e di ogni attività ricreativa rivolta alla popolazione anziana svolte anche in luogo privato aperto al pubblico. L’ordinanza verrà notificata a tutti i ritrovi a gestione privata dove normalmente si gioca a carte e vi è aggregazione di popolazione anziana affinché vengano prese le dovute precauzione per evitare contaminazioni.