Chiusura del Ponte di Tiberio, a Natale la fase sperimentale: "Pensiamo che il test possa reggere"

La rivoluzione del traffico a Rimini, con i cambiamenti della viabilità in diverse zone della città ha come ambizione di arrivare a quella che gli assessori Jamil Sadegholvaad e Roberta Frisoni hanno definito "fase tre", ovvero a liberare finalmente il Ponte di Tiberio, dal traffico delle auto, "che rappresenta un obiettivo strategico del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Psc. Allontanare dal centro storico del traffico di attraversamento per dirottarlo sulle circonvallazioni più esterne consentirà da una parte una viabilità più armonica e dall’altra la valorizzazione di un centro storico che si sta riscoprendo motore di arte e di cultura e destinato a compiere un ulteriore salto di qualità con l’apertura del Museo Fellini".

Continuano gli assessori: "Ci rendiamo conto che stiamo per affrontare un’operazione complessa e di non semplice gestione e sicuramente in un primo momento ci saranno nelle difficoltà sia perché si tratta di modifiche importanti, sia perché andare a modificare delle consuetudini radicate è sempre ostico. Monitoreremo in tempo reale tutte le dinamiche in modo da apportare, se necessario, ogni soluzione migliorativa in corso d’opera, fermo restando l’obiettivo. Siamo infatti anche pronti a rilanciare, magari sperimentando già in questa prima fase la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio per alcuni periodi particolari, come ad esempio le prossime festività natalizie”.

E, infatti, durante le festività, in concomitanza con particolari eventi, il ponte romano verrà chiuso. "E' una sperimentazione, un test - spiega Sadegholvaad, riteniamo che con la nuvoa viabilità la chiusura possa reggere. Si tratta di cambiare abitudini e allungare di qualche centinaio di metri i percorsi soliti, ma di fronte alla tutela di un monumento...". L'assessore, evidenzia, inoltre che è stato rilevato statisticamente come i veicoli percorrendo il ponte svoltino nella maggioranza dei casi a destra, "per andare in direzione mare, invece, abitualmente prendono di più via Matteotti, e quindi la chiusura sarebbe molto compatibile con le novità al traffico che introduciamo".

Obiettivo di mandato è quello di costruire un nuovo ponte a mare di quello già esistente all'altezza dell'Obi, a cavallo del fiume Marecchia, alternativo al monumento romano. “I fondi sono quelli del piano FSC e sono già stanziati, siamo in avanzata fase di progettazione e le risorse ci sono", evidenzia l'assessore Frisoni. L’obiettivo è quello di fluidificare il traffico cittadino mettendo a dispozione della cittadinanza e degli automobilisti in arrivo dai Comuni circostanti una valida alternativa per raggiungere l’area dell’Ospedale e quelle limitrofe.