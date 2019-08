Chiusura in bellezza al Samsara Beach per la rassegna Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione. Ad invitare ad alzarsi di buon ora domenica mattina sono stati i Lato B con le canzoni immortali di Lucio Battisti, una band di quattro artisti indipendenti nati tra il '74 e l'80 che hanno rivisitato il repertorio immenso di Battisti-Mogol alla luce delle proprie esperienze musicali e autoriali. Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July) si sono uniti per eseguire canzoni indimenticabili come "Un'avventura", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", e tantissimi altri classici che il pubblico ha cantato a squarciagola.

Gran finale con tutti in piedi a ballare sulle note di "Donna per amico" e "Con il nastro rosa". Albe in controluce ha chiuso questa mattina dopo 5 appuntamenti molto diversi, dal fado al jazz, dall'opera al teatro ai classici della canzone italiana, tutti molto coinvolgenti e partecipati, che hanno richiamato in un contesto così suggestivo come le prime luci del giorno migliaia di persone in riva al mare per godersi uno spettacolo nello spettacolo.