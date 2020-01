Chiusura Ponte Verucchio: misure urgenti a Poggio Torriana per garantire il trasporto scolastico

Dopo la chiusura del ponte in località Ponte Verucchio sulla Provinciale 14 Santarcangiolese,l’amministrazione comunale di Poggio Torriana ha adottato delle misure urgenti, per alleviare l’importante disagio creato agli studenti e alle loro famiglie. In accordo con il gestore del servizio di trasporto pubblico Start Romagna, ha definito in via sperimentale un nuovo sistema di collegamento dedicato alle scuole superiori di Novafeltria e inferiori di Verucchio.

Il trasporto per le scuole di Villa Verucchio, invece, sarà oggetto di valutazione nei prossimi giorni. Le modifiche delle linee scolastiche saranno già attive da lunedì, giorno di riapertura delle scuole. I nuovi orari potranno subire degli aggiustamenti dopo i primi giorni di applicazione al verificarsi delle reali condizioni di traffico e delle esigenze di organizzazione dei nuovi servizi, che saranno debitamente comunicati. Tutte le modifiche saranno visibili sul sito www.comune.poggiotorriana.rn.it oltre che alele fermate interessate dal tragitto. Per informazioni è disponibile il numero 3398362919