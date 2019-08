Ciclista stroncato da un malore mentre pedala sul San Bartolo

Un malore ha stroncato la vita del riccionese Duilio Liggieri, 66 anni. La tragedia è avvenuta mercoledì mattina, poco dopo le 11.30, mentre Liggieri stava pedalando in sella alla sua bici sulla strada Panoramica, sul monte San Bartolo, nel tratto tra Fiorenuola di Focara e Casteldimezzo.

Appassionato di ciclismo, il riccionese era partito insieme ad un amico per percorrere la Panoramica, ma appena superato il borgo di Fiorenzuola, in direzione Romagna, si è sentito male, è caduto ed sbattuto la testa, complici forse l'afa e le salite impegnative. L’amico che era con lui ha subito chiesto aiuto, ma i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale del 118. Sono in corso le indagini per stabile con esattezza le cause della morte.