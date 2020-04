Ciclisti Urbani e Più Europa insieme per un progetto di ciclovie per la città

“In questo momento complicato, sentiamo il bisogno e la necessità – spiegano in una nota Ciclisti Urbani e Più Europa Rimini – di dare un contributo alla nostra città. Per questo abbiamo deciso di elaborare proposte condivise per la ripartenza e perché sia una ripartenza verde per tutti i cittadini. Gli esponenti di Più Europa Rimini, Luca Fiorenzola e Jacopo Vasini hanno elaborato assieme ai ragazzi di Ciclisti Urbani Rimini, un documento con interventi mirati volti ad estendere le ciclabili cittadine e favorire la mobilità dopo la fase di lockdown”.

“Ci auguriamo che la città di Rimini, la quale vanta il titolo di capitale del turismo, possa prendere la scia delle altre capitali virtuose, Bogotà, New York, Berlino, le quali, per contrastare la diffusione del virus, hanno creato svariati chilometri di ciclovie temporanee, per permettere alla popolazione – prosegue la nota – di evitare gli spostamenti sui mezzi pubblici ed evitando allo stesso tempo l’aumento dell’utilizzo dell’automobile, permettendo ai ciclisti urbani di muoversi in totale sicurezza.

Per questo vorremmo proporre all’amministrazione comunale alcuni piccoli interventi infrastrutturali per il potenziamento e la messa in sicurezza di determinate tratte di percorsi ciclabili/ciclopedonali esistenti”.

“Le modifiche riguardano la messa in sicurezza e la deframmentazione della pista ciclopedonale/ciclabile dell’asse di Via Flaminia/Via XXIII Settembre/Via Emilia (linea 3 Bicipolitana) per la quale sarebbe sufficiente la predisposizione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale in prossimità delle intersezioni, realizzando attraversamenti ciclabili/ciclopedonali, che diano continuità al percorso ciclabile. Un secondo intervento – conclude il comunicato di Ciclisti Urbani e Più Europa Rimini – riguarda la riorganizzazione dell’asse stradale Via Caduti di Marzabotto/Panzini/Euterpe/Viale della Repubblica/Carlo Alberto della Chiesa con la realizzazione di corsie prioritarie sperimentali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci auguriamo che la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale, che in questi anni si è contraddistinta per un’opera di ammodernamento e valorizzazione del territorio comunale, possano accogliere positivamente queste nostre proposte e attuarle in tempi rapidi affinché la popolazione possa affrontare con il minor disagio possibile la fase post quarantena. Una piccola proposta per Rimini, una grande pedalata in avanti per tutti”.