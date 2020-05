Cimiteri comunale: sia ampliano l’orario e le modalità d’accesso

Dopo la riapertura al pubblico del 4 maggio scorso che ha consentito dopo un periodo di chiusura per coronavirus, si ampliano le modalità di accesso ai cimiteri comunali. In particolare è consentito, oltre a quello monumentale, l'accesso pedonale al Civico Cimitero dall'ingresso lato nord così come l'accesso ai cimiteri comunali è consentito tutti i giorni della settimana. E’ ampliato inoltre l'orario per l'ingresso con mezzi propri al Civico Cimitero, nella giornata di martedì dalle ore 7,30 alle ore 1700, su prenotazione telefonando allo 0541 793800 – 3, alle sole persone autorizzate; è nuovamente consentito l'accesso alla camera mortuaria, ad un massimo di n.4 persone contemporaneamente, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento dell'infezione dal virus covid-19. Nei Cimiteri comunali è obbligatorio rispettare alcune basilari regole di comportamento, ovvero indossare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie; mantenere sempre almeno un metro nelle distanze interpersonali; è vietato ogni assembramento. La direzione dei cimiteri cittadini ricorda come sia importante igienizzare le mani con i prodotti igienizzanti posti agli ingressi.



