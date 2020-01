Cinquantenne malata di un grave tumore salvata dai primari di Rimini e Forlì

Un intervento difficile, una lotta per vivere. Una sfida vinta da una donna santarcangiolese di circa 50 anni, malata di una grave forma di cancro, operata e salvata un paio di giorni fa dai due primari di Chirurgia dell’Ospedale Infermi e del Morgagni di Forlì: i medici Gianluca Garulli (candidato nella lista civica a sostegno di Bonaccini alle prossime regionali) e Giorgio Ercolani.

La donna è stata operata all'Ospedale Infermi di Rimini dove i due primari hanno lavorato fianco a fianco, in sinergia, per salvarla e darle una nuova speranza. "Qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa – commenta Gianluca Garulli, e ora possibile grazie alla presenza di un’azienda unica, Ausl Romagna che annulla di fatto tutti i vincoli burocratici che rendevano difficilissime operazioni in compresenza come questa. Grazie ad Ausl Romagna i pazienti possono contare su un’assistenza più specifica ed efficace".

A intervenire sul caso con un post su Facebook è anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi "Questa prima di tutto è una storia di persone, anche se si parla di numeri. Tre cuori, quattro mani, un tumore. Poi una donna, una gravissima malattia, e due medici. I due primari di Chirurgia a Forlì e a Rimini, i medici Ercolani e Garulli. Ieri, all’ospedale di Rimini, hanno messo assieme le loro straordinarie competenze mediche, operando assieme un difficilissimo intervento per salvare la vita alla donna. E ci sono riusciti. Una cosa non così scontata solo poco tempo fa. Ma il senso dell’area vasta della sanità Romagna sta in storie come questa. Le competenze di un chirurgo completano quelle dell’altro. Gli staff, i medici, il personale di 2, 4, 13 ospedali insieme che diventano il medico e l’ospedale tra i migliori del mondo. E’ una storia italiana, una storia della sanità della nostra regione che cura vite e salva persone. Grazie ai dottori Ercolani e Garulli, ai loro staff. Grazie alla sanità della Romagna e della regione".