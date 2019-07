Cinque progetti riminesi nel mondo del cinema si aggiudicano 128mila euro dalla Regione

Promuovere la settima arte, diversificare l’offerta culturale e sostenere i giovani talenti del cinema e dell'audiovisivo. Questi alcuni degli obiettivi del nuovo bando della Regione Emilia-Romagna, che vede tra i vincitori anche cinque progetti del riminese, per un totale di 128mila euro. Si tratta del DIG Festival Riccione, di Bellaria Film Festival, Amarcort Film Festival, La Vela Illuminata e Cartoon Club - Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, tutte iniziative che animeranno l’estate in Riviera con un ricco calendario di eventi e proiezioni da non perdere. “In Emilia-Romagna la creatività è senza dubbio un marchio di fabbrica. Qui sono nati e cresciuti artisti e progetti fonte di ispirazione per tutto il mondo - dichiara l’assessora regionale al bilancio Emma Petitti - Il cinema e il linguaggio audiovisivo sono delle importanti risorse per il nostro territorio, sulle quali è importante credere e investire per diversi motivi, dalla promozione culturale a quella turistica. Attraverso i nostri bandi contribuiamo infatti a sostenere le migliori energie del nostro territorio, a far conoscere i nuovi talenti e, allo stesso tempo, a favorire un turismo di qualità in grado di portare nelle nostre città flussi di persone, italiane e straniere, che amano le pellicole, la cultura, l’arte. Il cinema, le sue storie e i suoi autori possono svelare un territorio e la sua ricchezza in un modo unico e inedito". I progetti finanziati dal bando regionale DIG Festival Riccione, il festival internazionale dedicato al video giornalismo d’inchiesta promosso dall’associazione DIG/Documentari Inchieste Giornalismi (43mila euro); Cartoon Club, il festival internazionale dedicato al cinema d'animazione, al fumetto e ai games promosso da Acli Arte e Spettacolo Rimini (30mila euro); Amarcort Film Festival, il festival promosso dall’Associazione “SmArt Academy” e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica per gli appassionati dei cortometraggi (13mila euro); Bellaria Film Festival, uno dei primi festival italiani dedicati al cinema documentario indipendente (37mila euro); La Vela Illuminata, la rassegna cinematografica itinerante organizzata dal Notorius Rimini Cineclub sui colli riminesi (5mila euro).