Circa 50 equipaggi di "tririder" in raduno sulle vie di Bellaria

Si sono ritrovati a Torre Pedrera, dove alcuni di loro abitano ma dove la maggior parte viene a passare le loro vacanze, oltre 50 equipaggi di tririder, le carrozzine per disabili motorizzate, con i loro super tecnologici mezzi. Qui ha fatto gli onori di casa uno degli organizzatori, che dopo aver dato gli ultimi ragguagli si è messo in testa al gruppo e tutti quanti si sono fatti una bella passeggiata da Torre Pedrera a Gatteo Mare passando per Igea Marina, Bellaria e San Mauro mare. I partecipanti del tour arrivavano anche da altre regioni d'Italia e tutti insieme si sono poi fatti una bella scorpacciata di specialità gastronomiche romagnole, piadine farcite in tante maniere in primis. Hanno collaborato all'evento il Comitato Turistico di Torre Pedrera, la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina.