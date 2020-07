"Città della Fiera", arriva il via libera in Consiglio: nuovo padiglione e più parcheggi

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera giovedì sera alla proposta di Accordo Territoriale da sottoporre alla Provincia di Rimini per il progetto “Città della Fiera – Rimini”, che prevede l’ampliamento dell’area espositiva, con la creazione di un nuovo padiglione sul lato est della Fiera. La proposta è passata con 19 voti favorevoli, 9 astensioni e nessun voto contrario. Un intervento che oltre ad accogliere il progetto presentato da Italian Exhibition Group per il potenziamento del polo fieristico, con le conseguenti ricadute economiche sul territorio, consentirà anche di mettere mano all’accessibilità dell’intera area, integrandosi con le opere attualmente in corso sul comparto di Rimini nord e in relazione con gli altri ambiti della città.

Il progetto

Il progetto prevede nel dettaglio la realizzazione di un nuovo padiglione che potrà raggiungere la superficie massima di 30 mila metri quadrati, realizzato in modo tale da essere indipendente dall’attuale struttura e adatta ad ospitare una pluralità di funzioni. Oltre all’area espositiva si amplia anche la dotazione dei parcheggi: una parte sarà distribuita sul confine nord andando incontro anche alle esigenze dei residenti (via Turchetta), l’altra parte sarà invece realizzata fuori dall’ambito del polo funzionale della fiera, a mare della Statale 16. Saranno dunque aree di attestamento a servizio oltre che del polo fieristico anche della zona di Viserba e Rivabella, nella prospettiva di incentivare le modalità di interscambio tra autovettura privata e forme di mobilità sostenibile.

Per migliorare l’accessibilità al polo fieristico sarà inoltre realizzata una nuova rotatoria sulla SS 16, oltre ad opere di connessione ciclopedonali tra Fiera, città e nuovo Parco del Mare. Un “percorso verde” che si svilupperà attraverso la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sulla SS16 e sfruttando il tracciato del canale Turchetta ed il sottopasso esistente in corrispondenza della ferrovia.

L'intervento dell'assessore Frisoni

“Si tratta prima di tutto di un accordo che va a sostenere le sfide che Ieg e il tessuto economico della città dovranno affrontare nell’immediato futuro – spiega l’assessore all’urbanistica Roberta Frisoni – Anche per questo motivo vogliamo procedere in maniera celere per sostenere un progetto di sviluppo che può portare con sé un rilancio in chiave di occupazione e di ricaduta economica sul territorio, quanto mai urgente in questa particolare fase storica. A questo scopo abbiamo creato un team dedicato che si occuperà di presidiare il procedimento amministrativo, cercando di contrarre per quanto possibile i tempi consentendo anche di tradurre in concreto la serie di interventi previsti e che interessano l’accessibilità dell’area e più in generale i collegamenti dell’hub con i diversi ambiti urbani della città. Oltre al miglioramento del raccordo con l’A14 e la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Statale 16, questo progetto va ad intervenire sui collegamenti gomma e ferro, da una parte con il prolungamento del tracciato del Metromare, dall’altro attraverso una serie di interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari, nei tratti Rimini-Ravenna e Rimini-Bologna. Andremo quindi a interfacciarci con tutti i soggetti interessati, da Ferrovie alla Regione, per sfruttare al meglio la rete ferroviaria di collegamento all’hub”.

Approvate due variazioni al Bilancio

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato due variazioni al bilancio: la prima (19 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto) legata all’assegnazione dei trasferimenti regionali (185 mila euro) per il progetto per il contrasto al digital divide e a favore della continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19. La seconda (18 voti favorevoli e 8 contrari) relativa al finanziamento della realizzazione del parcheggio sul lungomare Spadazzi (220.000 euro), l’adeguamento della rotatoria Fellini (100.00000 euro) e gli interventi per l’infrastruttura verde urbana (320.000 euro) parte del progetto del Parco del Mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine è stato presentata la proposta di delibera sul “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, avanzata dal consigliere Gianfreda. La discussione e il voto sono stati poi rimandati alla prossima seduta.