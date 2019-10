Cliente dalle mani troppo lunghe deruba un tabaccaio

Alcuni giorni fa si era presentato alla caserma dei carabinieri di Pennabilli il titolare di una tabaccheria del paese il quale, come aveva poi denunciato, era stato derubato nel suo negozio di 50 euro. Scoperto l'ammanco, aveva raccontato tutto ai militari dell'Arma i quali, dopo aver acuisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliavano il negozio, si sono accorti che un malvivente era entrato in azione. Il ladro, approfittando della distrazione del titolare, aveva aggirato il bancone per poi infilare le mani in un cassetto rimasto semiaperto e sfilare una banconota da 50 euro per poi allontnanarsi. Dall'analisi delle immagini, gli inquirenti dell'Arma sono riusciti ad identificare il malvivente, un 47enne della zona che ha poi restituito il maltolto, e a denunciarlo per furto aggravato.