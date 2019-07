Clochard ubriaco scatena il caos nel cuore del centro storico

Dopo diverse lamentele, e altrettanti inviti ad allontanarsi dalla loro vetrina davanti alla quale si era stravaccato per bere, i dipendenti di un'agenzia di via Gambalunga hanno deciso di affrontare il clochard. L'uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine e in preda ai fumi dell'alcol, non ha gradito l'interessamento e ne è nata una discussione piuttosto accesa poi degenerata in una vera e propria zuffa. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 17 quando uno dei dipendenti è stato aggredito dal 40enne e, dopo essere stato colpito con una bottiglia, nel putiferio ha sfondato la vetrina di un negozio adiacente. E' scattato l'allarme e, sul posto, è accorsa una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che sono riusciti a riportare la calma. Per il clochard, leggermente ferito alle mani e sanguinante, è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 coi sanitari che lo hanno accompagnato insieme agli agenti al pronto soccorso per essere medicato. Sono in corso gli accertamenti sull'uomo.