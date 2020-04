CNA lancia “Consegne Rimini”: un portale dedicato a prodotti e servizi a domicilio

“Consegne Rimini” è un portale nato dall'intuizione di tre giovani associati CNA e aperto a tutte le realtà del territorio per gestire le consegne a domicilio. Già contattate le realtà economiche di CNA Rimini per costruire un pannello di proposte completo. Le misure restrittive dovute al contenimento dell'emergenza Covid-19 oltre che stoppare le attività economiche hanno stravolto le dinamiche quotidiane dell’artigianato e del commercio, facendo crescere in modo esponenziale le consegne a domicilio. Da questi presupposti e per dare una soluzione concreta alle aziende è nato “Consegne Rimini – I negozi a casa tua” (www.consegnerimini.it), un portale in grado di dare visibilità in modo gratuito alle imprese della provincia di Rimini che per necessità hanno dovuto cambiare il loro modo di servire il pubblico: ovvero con consegne a domicilio o tramite ordini telefonici e ritiro in negozio.

Su "Consegne Rimini" le aziende possono registrarsi, inserire i prodotti ed i servizi che offrono e le modalità per ordinare, un modo per proporsi in modo organico ad un nuovo mercato in continua crescita. Oltre al sito è attiva una pagina Facebook (Consegne Rimini – I negozi a casa tua) che in parallelo fornisce visibilità alle attività iscritte e ai loro servizi.

CNA in questo modo sostiene il riscatto delle piccole attività ai tempi del Covid-19 attraverso realtà più o meno piccole, che operano nel segmento tech e che mettono a disposizione gratuitamente competenze e strumenti, abbattendo la barriera tecnologica che spesso rappresenta il primo e insormontabile ostacolo al mondo delle vendite online per le piccole imprese.