Cna fotografa il territorio, Silvestrini: "C'è dinamismo e continuiamo la battaglia per le concessioni balneari

Un momento di condivisione e riflessione. Una giornata per fare bilanci sul presente e valutare le prospettive per il futuro. La grande famiglia di Cna si è riunita martedì, in occasione dell'assemblea generale, a San Giovanni in Marignano, dove ospite d'onore è stato il segretario generale Cna Sergio Silvestrini che ha dialogato con i dipendenti del sistema Cna, alla presenza dei veritci di Cna Rimini, Cna Romagna Servizi.

Silvestrini ha colto l'occasione per evidenziare alla stampa alcuni punti cruciali del territorio. A partire dalle concessioni sulla spiaggia. "E' una battaglia che stiamo portando avanti con grande forza e determinazione con Cna Balneari e proseguiamo per la nostra strada".

Rispetto al territorio del Riminese e della Riviera, Silvestrini non ha dubbi: "Questa è una Regione molto importante per le imprese che si occupano di turismo, un settore che qui è una grande risorsa. Sulla Riviera romagnola c'è un dinamismo eccezionale. L'Italia è il quinto Paese al mondo per turismo ed è ricco di opportunità. Rimini ha una riconosciuta capacità di fare impresa, un turismo intelligente e riesce a fare comunità. Sa trovare sempre soluzioni con efficenza. Qui il turismo è una vera attrattiva e dà una mano alle piccole imprese, uno scambio vicendevole. Un plauso va anche alla Fiera di Rimini che si sta ritagliando uno spazio e un ruolo sempre più importante".

Rispetto alle criticità sulle infrastrutture Silvestrini evidenzia che, in generale, il Paese è sottodimensionato, serve trovare un equilibrio e guarda sia alla variante per la SS16 che alla E45, quest'ultima sottolinea "è un epzzo d'Italia che non funziona".

Invece su Cna Rimini Silvestrini chiosa con soddisfazione: "Sta vivendo una grande rinascita, è una Cna che guarda al futuro e vede coesione. E' una delle più grandi con tanti soci. Faccio i miei migliori auguri perché possa continuare a crescere nei prossimi mesi e anni. Cna nazionale darà sempre il suo sostegno".

Dello stesso parere anche il presidentr Mirco Galeazzi e il direttore Davide Ortalli che sulle prospettive di sviluppo guardano a un orizzonte positivo: "Veniamo da un momento duro, ma i numeri oggi ci danno ragione e siamo in crescita, ci siamo rafforazati ancora di più".