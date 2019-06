Cocaina ed eroina i prodotti di punta dell'anziano pusher

Al termine di una serie di indagini i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 68enne residente a Tavullia. L'anziano pusher, da tempo finito nel mirino degli inquirenti dell'Arma, è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 95 grammi di eroina e 14 di cocaina, il tutto già suddiviso in dosi e pronte per lo spaccio. L'anziano spacciatore sarà processato per direttissima.

Nella serata di giovedì, inoltre, i carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato un 48enne pisano, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato presso la comunità di San Patrignano. Nei confronti dell'uomo il Tribunale di Alessandria ha emesso un ordine di carcerazione in quanto deve scontare una pena definitiva di 7 anni e 15 giorni di reclusione per rati legati agli stupefacenti.