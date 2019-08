Col pass della mamma parcheggia il suv nello stallo per invalidi

Nel pomeriggio di venerdì, durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia Miunicipale di Misano ha notato un suv che, da parecchie ore, era in sosta in uno stallo riservato alle persone invelide. In quel momento è arrivato il proprietario del mezzo e, gli agenti, hanno deciso di effettuare un accertamento. È così emerso che il tagliando, esposto sul cruscotto, era intestato alla madre del proprietario del mezzo che, ovviamente, in quel momento non era presente e che si trovava a casa. Per il proprietario è così scattata una pesante sanzione per aver utilizzato il permesso invalidi di un'altra persona.