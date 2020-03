Collaudati i lavori di efficientamento energetico della piscina di Cattolica

È di questi giorni la notizia dell'approvazione del collaudo dei lavori di efficientamento energetico alla Piscina comunale di Cattolica. Si chiude positivamente, con questo atto, la fase relativa agli interventi e si da il via alla fase gestionale dell'impianto prevista dal Project Financing: poco meno di 15 anni (14 anni e 360 giorni). La Regina può contare su una rinnovata piscina che punta a garantire un utilizzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, con una riduzione dei consumi di energia elettrica e riscaldamento. La ricaduta dal punto di vista ambientale è importante: CO2 evitata pari a 143 tonnellate/anno, petrolio equivalente risparmiato 87 tep/anno.

I lavori sono stati svolti da una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) composta da “SGR Servizi Spa” (Capofila), “Gruppo Società Gas Rimini Spa” e “Intervento Pronto 24H srl”. Nello specifico gli interventi hanno interessato la coibentazione termica della copertura e delle pareti esterne, la sostituzione delle caldaie con gruppi termici a condensazione, l’installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura dell’edificio, l’installazione di un impianto di cogenerazione per produzione di acqua calda ed il relamping tramite installazione di luci a LED. L'importo complessivo dell’investimento di circa 555mila euro, per il Comune di Cattolica si è trattato di un intervento a costo zero poiché i 122mila euro previsti per la parte pubblica erano frutto di un finanziamento regionale.

“Sono soddisfatto per questo che è il primo vero Project Financing realizzato a Cattolica. Gli uffici comunali – ha commentato il Sindaco Gennari - hanno portato avanti un ottimo lavoro e continuano ad opera, anche da remoto sfruttando le tecnologie, per giungere al compimento di opere utili alla collettività. L’Amministrazione tutti i giorni, anche nel weekend, organizza riunioni operative in videoconferenza. Anche le prossime Commissioni ed il Consiglio Comunale, fissato per il 6 aprile, si svolgeranno in questa maniera. Non ci fermiamo, dunque, miriamo ad una sempre migliore qualità della vita per i nostri cittadini. Lavoriamo per una città accogliente, sportiva, inclusiva e moderna, grazie agli interventi di riqualificazione messi in atto. Proseguiamo nel percorso intrapreso in questi anni per affermarci a tutti gli effetti come città turistica green”.

Tra i vantaggi immediati per la comunità, va sottolineato, che nessuna manutenzione straordinaria sulle apparecchiature (caldaie, cogeneratore, fotovoltaio, relamping) peserà sull’Amministrazione in quanto sarà a carico dell’ATI per l’intera durata della concessione. La conclusione dei lavori si era celebrata lo scorso dicembre insieme ad atleti e rappresentanti dell’associazione sportiva “Aldebaran Cattolica Nuoto”, che gestisce l'impianto, alla presenza del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Mariano Gennari, e Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini.