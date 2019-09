Coltello e marijuana fruttano le manette allo spacciatore

Nella giornata di sabato il personale della polizia di Stato, nel corso dei controlli del territorio, ha notato un nordafricano che si aggirava con fare sospetto nella zona della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno quindi deciso di fermarlo per l'identificazione e, visto il nervosismo del giovane, si è proceduto anche a una perquisizione personale. Nelle tasche dello straniero sono quindi spuntati 40 grammi di marijuana pronti per essere venduti e un coltello. Il tutto è valso al pusher un paio di manette e, portato in Questura, è stato identificato per un marocchino 27enne già noto alle forze dell'ordine. Arrestato, sarà processato per direttissima lunedì mattina.