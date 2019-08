Colto da un malore durante l'escursione: portato in salvo dalla Protezione Civile

Domenica mattina, in occasione della "camminata del risveglio", in località Passo del Trabocchetto sul Monte Carpegna la Protezione Civile di Pennabilli ha salvato la vita a un infartuato, conducendolo con i propri mezzi in una zona adeguata all’arrivo dei soccorsi medici. Il gruppo di Pennabilli era l’unico presente, in un evento che conta migliaia di persone. Il sindaco Mauro Giannini ringrazia il gruppo comunale per "l’impegno e la presenza constatante" e sottolinea come "i reali fatti smentiscano le fuorvianti voci di chi voleva morto il gruppo comunale di Protezione Civile di Pennabilli".