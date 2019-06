Come combattere gli incendi boschivi, i vigili del fuoco alle "prove generali"

In vista della campagna boschiva estiva per contrastare gli incendi di bosco è stata organizzata una esercitazione Antincendio Boschivo, congiunta tra Vigili del fuoco e Protezione Civile, svolta sabato nell’area addestrativa “Campo volo ultraleggero” nel Comune di Santarcangelo di Romagna, in località San Michele via Santa Maria, ed i laghetti di Santarcangelo. I comandi dei Vigili del fuoco coinvolti sono stati Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena ed il reparto volo del comando di Bologna con l’elicottero Drago 121.

In questa esercitazione sono stati trattati argomenti teorici e pratici. Una sessione riguardava le varie comunicazioni radio con l’elicottero e le squadre di terra con una breve sessione teorica presentata dall’equipaggio del Drago 121. Un’altra sessione è stata dedicata alla sezione pratica, cioè il caricamento del vasca contenente 16.000 litri di acqua per il rifornimento idrico dell’elicottero e con seguente simulazione incendio di bosco con sganci tramite disposizione del DOS, Direttore Operazione di Spegnimento dei Vigili del fuoco presente sul posto a terra.