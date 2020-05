Come smaltire guanti e mascherine? La Lega chiede una campagna per la tutela dell'ambiente

La Lega con un’interrogazione (primo firmatario Massimiliano Pompignoli) chiede alla Giunta regionale “di richiamare il senso civico e la responsabilità dei cittadini con una campagna di informazione e sensibilizzazione su come smaltire guanti e mascherine monouso”. L’atto è sottoscritto anche da Fabio Bergamini, Emiliano Occhi, Simone Pelloni, Stefano Bargi, Valentina Stragliati, Matteo Montevecchi, Andrea Liverani, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Maura Catellani, Daniele Marchetti, Michele Facci e Matteo Rancan.

A causa dell'emergenza dovuta al coronavirus, evidenziano i consiglieri, “è fin troppo evidente l’abbandono nell’ambiente di questi presidi anti infezione, in particolare con l’avvio della cosiddetta fase due, che ha visto la riapertura di molte attività e quindi l’aumento delle persone negli spazi pubblici”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pompignoli e colleghi chiedono quindi all’esecutivo regionale “di concedere alle amministrazioni locali e alle aziende di gestione dei servizi ambientali un plafond di contributi a fondo perduto per l’installazione straordinaria di bidoni della raccolta dei rifiuti con coperchio, per non disperdere nell’ambiente, anche a causa del vento, guanti e mascherine”.