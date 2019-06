Commercialista "mago" accusato di far sparire i soldi di un cliente

Un buco da oltre 200mila euro quello che un commercialista riminese avrebbe creato ai danni di un cliente omettendo di versare per suo conto le tasse. A far crollare il castello di carte, secondo quanto emerso, è stata l'Agenzia delle Entrate che si è fatta viva con una parafarmacia di Rimini presentando il conto. I titolari sono letteralmente caduti dalle nuvole quando sono stati informati che nei loro confronti era stata avviata una procedura di riscossione per diverse migliaia di euro. In un primo momento avevano pensato a un errore, dal momento che tutta la contabilità era seguita dal professionista, ma alla fine si sono dovuti ricredere scoprendo che dovevano allo Stato oltre 200mila euro. E' scattata quindi la denuncia del commercialista, indagato per appropriazione indebita, mentre i titolari della parafarmacia si sono rivolti a un altro professionista che ha accertato i mancati versamenti.