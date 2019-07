Commercio, dalla Regione in arrivo 4 milioni: "Una misura che aiuterà i centri storici"

Il bando regionale per il commercio rappresenta un aiuto concreto e diretto per ristoranti e negozi di vicinato, quelli che da sempre fanno parte del nostro tessuto socio-economico e che rappresentano il cuore della nostra offerta “tradizionale”. Un lavoro frutto del confronto con le associazioni di categoria e che proseguirà con la definizione dei parametri e dei criteri operativi di un bando che dà risposte concrete ad un settore in sofferenza.. La Consigliera regionale Nadia Rossi commenta il piano presentato dall'assessore Andrea Corsini per il rilancio di negozi e ristoranti “tradizionali”, settore che ha risentito della crisi economica generale, così come certificato anche dai recenti dati forniti da Bankitalia.

I 4 milioni che la Regione andrà a stanziare - continua la Consigliera Dem – riguarderanno le imprese fino a 40 addetti e includeranno anche un sostegno concreto nel campo degli affitti. Una misura innovativa che dovrebbe consentire il ripopolamento commerciale dei Centri Storici, luoghi dove solitamente gli investimenti possono essere particolarmente difficili ed onerosi. Subito dopo l’estate verranno pubblicati i bandi nella loro operatività e l’investimento regionale è programmato su un arco di tempo pluriennale. L’intervento presentato - conclude Nadia Rossi - prende atto di come il settore del commercio stia vivendo una particolare criticità di cui solo la Regione sembra volersi fare concretamente carico a fronte delle dichiarazioni e degli interventi improvvisati del Governo.