Completata a Misano la distribuzione delle mascherine gratuite

Si è conclusa oggi la distribuzione porta a porta su tutto il territorio comunale di Misano Adriatico delle 6.000 mascherine pervenute dalla Regione Emilia-Romagna e destinate, una ciascuna, alle famiglie. La distribuzione ai nuclei famigliari, avviata venerdì scorso, è stata attuata nel rispetto delle distanze sociali e in piena sicurezza grazie alla disponibilità dei volontari che si sono spartiti le 11 zone in cui il territorio di Misano è stato suddiviso. “Da parte dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini – dice il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni – rivolgo un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, dei Comitati cittadini di Scacciano, Misano Brasile, Villaggio Argentina, Misano Monte, Insieme per la cella e Santamonica, oltre alla sezione scout Agesci di Misano, che hanno reso possibile, in tempi celeri, la distribuzione di questi importanti dispositivi di protezione alle famiglie misanesi. Mettersi al servizio della propria comunità non è una cosa scontata”.

A partire da oggi, intanto, è nuovamente possibile presentare la domanda per richiedere i buoni per il sostegno alimentare. Potranno farne richiesta solo quanti non lo avevano fatto nelle scorse settimane. Le nuove domande si sommeranno a quelle già accolte, che vengono automaticamente confermate, in vista della seconda distribuzione. Le informazioni sono disponibili sul sito www.misano.org – sezione avvisi.

Il Comune ricorda che è possibile integrare con una donazione il plafond di 88.000 euro e destinato dalla Protezione Civile per l’assistenza alimentare. Chi volesse partecipare, deve bonificare l’importo sul conto corrente di tesoreria del Comune, specificando la causale ‘Donazione emergenza COVID-19’. Riferimenti per il versamento: CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. IBAN: IT 07 T 03599 01800 000000139045. Le donazioni rappresentano una spesa deducibile.

