Completato il percorso di potenziamento della Protezione Civile Valconca

Con il riconoscimento, da parte della Regione Emilia Romagna, di un altro finanziamento pari a 28mila euro, il COI (Centro Operativo Intercomunale) Valconca, che ha sede a Morciano di Romagna, completa il percorso - avviato a novembre 2018 - per il potenziamento del Gruppo di Protezione Civile. Le risorse messe a disposizione sono state utilizzate, così come le precedenti erogate sempre dalla Regione, per l’acquisto di beni strumentali (postazione pc), meccanici (torre faro, motopompa, carrello rimorchio, autoveicolo con gancio da traino) e vestiario tecnico specifico. Il progetto di potenziamento ha visto impegnati in prima persona il responsabile del Servizio di Protezione Civile, Marcello Pecci (che riveste altresì il ruolo di Comandante della Polizia Locale dell’Unione Valconca); la coordinatrice del Gruppo dei Volontari COI Valconca, Elena Castiello; il sindaco del Comune di Montegridolfo, Lorenzo Grilli nella veste di coordinatore politico-amministrativo e con delega alla Protezione Civile. Grazie alle nuove dotazioni, il COI Valconca diviene pienamente operativo per quanto concerne la fase di primo intervento in caso di criticità. Nel corso degli anni, il numero dei volontari in seno al COI è cresciuto molto passando dai 15 del 2016 ai 35 del 2019. Il “Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile - GIV” ha propria autonomia operativa a pronta risposta per i bisogni dell’Unione Valconca; nelle situazioni di calamità importanti può essere richiesta la disponibilità di volontari in qualsiasi area del territorio italiano. La richiesta arriva dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile (a cui sono iscritti tutte le associazioni o i gruppi Comunali o Intercomunali) tramite l’Agenzia Regionale che attiva la colonna mobile dei soccorsi.