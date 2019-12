Con la fanfara in centro si conclude con migliaia di presenze la pre-adunata degli Alpini

È iniziata con l’alzabandiera all’Arco d’Augusto la sfilata con fanfara per le vie del centro storico dei tanti alpini presenti a Rimini per un intero week end di preparazione all’adunata nazionale di maggio 2020. Una vera e propria festa cittadina che, tra canti e fanfara, ha coinvolto le tante persone che affollano un centro vestito a festa per l’occasione, con tantissime bandiere tricolori a sventolare lungo il percorso. La sfilata è proseguita in piazza Ferrari dove gli Alpini si sono fermati per un momento di commemorazione davanti al Monumento dedicato ai Caduti riminesi nella Grande guerra.

Gli Alpini hanno poi attraversato il Ponte di Tiberio per concludere la giornata nella piazza sull’acqua del Parco Marecchia, dove i rappresentanti delle Istituzioni (per il Comune di Rimini era presente l’assessore Mattia Morolli) e degli Alpini si sono dati appuntamenti per la vera e propria adunata nazionale di maggio 2020.