Con Marco Rossato l’uscita in mare dei ragazzi della fondazione ENAIP Zavatta e del servizio educativo La Luna

Anche il Vicesindaco Gloria Lisi ha voluto essere presente questa mattina ad un momento d’eccezione unendosi ai ragazzi della fondazione ENAIP Zavatta e del servizio educativo La Luna della Papa Giovanni XXIII per un’uscita in mare dedicata agli studenti disabili con barca ed elevatore della Lega Navale comandante d'eccezione Marco Rossato. Uno skipper d’eccezione, il primo velista disabile che si prodiga per avvicinare le persone disabili alla vela proprio come è avvenuto oggi, protagonista nel 2018 di una straordinaria impresa come il giro d’Italia a vela in solitaria con un unico compagno di viaggio: il suo immancabile cagnolino Muttley. Un’esperienza da cui è nato "Cambio Rotta", un libro che proprio nel pomeriggio è stato presentato, intervistato da Maria Pia Pezzali, giornalista e storica del mare, nello stand del Comune di Rimini a Ecomondo.