Un colpo d’occhio senza precedenti: 300 giovani in concerto in Piazza Malatesta

Oltre trecento sono stati i giovani musicisti che hanno suonato nel tardo pomeriggio di venerdì nel cuore di Rimini per il concerto promosso dalla Sagra Musicale Malatestiana come spettacolare anteprima a tutti gli eventi della settantesima edizione. "Era un sogno - ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi portando il saluto con l’assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia ai giovani musicisti e ai tanti partecipanti presenti -, ma qui, in questa landa desolata che ancora per poco sarà asfalto al posto di 300 ragazzi di tutta l’Emilia Romagna coi loro strumenti, giacevano 300 auto. E il castello di Sigismondo non era altro che uno sfondo di un parcheggio".

"Questa piazza - ha proseguito il sindaco Gnassi - diventerà l’arena del Teatro Galli e la piazza esterna del nuovo museo internazionale dedicato a Federico Fellini, la pèiazza dell’incanto e della meraviglia che circonda il teatro e abbraccia i palazzi del Podestà e dell’Arengo che diventeranno sede del nuovo museo d’arte contemporanea. Questa è la Rimini che sta andando nel futuro, questa è la piazza di musica, di cultura e di futuro". Un colpo d’occhio senza precedenti in Piazza Malatesta, con la Big Band che raduna trecento giovanissimi musicisti provenienti dalle scuole di musica dell’Emilia Romagna e diretti dal compositore Paolo Marzocchi, protagonista di progetti sperimentali legati all’istruzione musicale e alla sensibilizzazione sociale, nonché alla creazione di orchestre e cori giovanili.