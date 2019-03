Conclusa l’esercitazione del "Vega" in vista dell'impiego in Iraq e Afghanistan

Si è conclusa sabato, presso il 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, l’esercitazione Kinetic I/2019, ciclo di addestramento continuativo della durata di quattro settimane, diretta dal comandante colonnello Marco Poddi, condotta al fine di garantire un primo momento di amalgama e verificare lo stato di operativo del personale di prossimo impiego nei teatri operativi iracheno e afghano. L’esercitazione si è sviluppata attraverso la condotta di una serie di missioni di volo in ambiente diurno e notturno, senza preavviso e con presenza di OPFOR (Opposing Forces), di complessità variabile e caratterizzate dall’integrazione sinergica delle specifiche capacità delle unità di volo e della fanteria aeromobile, alle dipendenze della Brigata “Friuli”. L’alto livello di addestramento e conoscenza dottrinale e procedurale dimostrata dai Reparti impegnati durante l’esercitazione è stato verificato anche dal Comandante della Divisione “Friuli”, Generale di Divisione Carlo Lamanna, giunto sul luogo dell’esercitazione nella giornata di mercoledì 13 marzo. In particolare, gli equipaggi del 7°Vega insieme a un plotone del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", hanno condotto e pianificato missioni di recupero di personale ferito - MEDEVAC (Medical Evacuation)/ NEO (Noncombatant Evacuation Operation) o rimasto isolato - ISOP (Isolated Personnel) in ambiente non permissivo, oltre a missioni di esplorazione e sorveglianza dell'area d'impiego, esprimendo la spiccata interoperabilità e standardizzazione procedurale esistente tra tutte le componenti di fanteria, attacco (AH 129) e trasporto tattico (NH 90) tipiche delle unità dell’Aviazione dell’Esercito.