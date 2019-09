Condannato in via definitiva per violenza sessuale era a spasso in città

Nel corso dei controlli del territorio, nella giornata di martedì, il personale delle Volanti della polziia di Stato ha fermato un 65enne. Identificato, è emerso che sull'uomo pendeva un mandato di cattura emesso dal Tribunale in quanto doveva scontare una pena residua di 1 anno di carcere per una violenza sessuale commessa nel 2013. Portato in Questura per le pratiche di rito, il marchigiano è stato poi trasferit nel carcere dei "Casetti".