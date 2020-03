Condannato lo scippatore seriale, raffica di colpi e spese pazze coi bancomat rubati

E' stato condannato a 3 anni e 8 mesi in rito abbreviato, così come chiesto dal pubblico ministero Davide Ercolani, lo scippatore seriale che nel gennaio del 2018 aveva messo a segno una serie di colpi. Il malvivente, un 37enne originario di Brescia, in particolare aveva agito diverse volte prendendo di mira sempre delle donne per sottrarre loro la borsa. Oltre ad aver ripulito i portafogli delle vittima, in un'occasione aveva trovato anche il bancomat e il pin dandosì così alle spese pazze in diversi negozi della città e, oltre a prelevare anche del contante, aveva utilizzato al tessera magnetica più volte per fare rifornimento in un autogrill dell'A14.