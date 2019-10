Condannato per duplice tentato omicidio evade dalla comunità, catturato dalla Polfer

Gli agenti dell Polfer di Genova hanno individuato e arrestato un giovane albanese evaso da una comunità terapeutica di Rimini dove stava scontando una condanna per duplice tentato omicidio. Lo straniero, un 21enne, è stato notato dal personale della polizia di Stato mentre stava aspettando il treno ma, ad insospettire la Polfer, è stato il fatto che su quel binario non erano previsti convogli in arrivo. Fermato per essere identificato, il 21enne è risultato privo di documenti ed è stato quindi accompagnato negli uffici per accertare la sua identità. È così emerso che l'albanese stava scontando una condanna per un duplice tentato omicidio di due suoi connazionali all'interno della comunità riminese dalla quale, però, era evaso. Il 21enne, quindi, è stato arrestato.