Confcommercio Cattolica plaude al progetto di riqualificazione della stazione

Dopo l'annuncio dell'accordo tra Comune di Cattolica e Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione della stazione della Regina, un plauso all'operazione arriva dal presidente della Confcommercio locale Giacomo Badioli. “Connettersi a un sistema di mobilità integrato e sostenibile, ferro, gomma, aria, è un necessità essenziale per ogni città - spiega Badioli. - Lo è ancora di più per un luogo a forte vocazione turistica quale Cattolica. La raggiungibilità, cioè la possibilità per i visitatori o dei cittadini, di muoversi in unica soluzione di continuità dal luogo di partenza a quello di arrivo, è il requisito base per essere competitivi all’interno di un modo ormai globale e interconnesso. L’accordo siglato ieri dal sindaco Mariano Gennari con FS è un passo positivo in questa direzione. Avremo un stazione ferroviaria rinnovata e più bella. Il luogo diventerà un hub cittadino con nuovi parcheggi, accessi da lato mare e fronte interno urbano. Il miglioramento è evidente e come Confcommercio offriamo al nostra disponibilità all’elaborazione e realizzazione di progetti che vadano in questa direzione. Abbiamo bisogno di collegamenti diretti con i grandi eventi fieristici Ieg, dobbiamo pensarne di nuovi con l’aeroporto Fellini di Rimini e valutare il modo migliore su come connettersi con i nuovo mezzi di trasporto di costa. Compito di imprenditori, cittadini e associazioni di categoria è però anche quello di impegnarsi a rinnovare il nostro prodotto turistico e renderlo competitivo sul mercato nazionale e internazionale. In quest’ottica, il progetto lanciato dal comitato di imprenditori e esercenti “Fronte del Porto”, per la creazione di un centro commerciale naturale a disposizione di cittadini e turisti e a cui ha offerto la sua collaborazione anche l’amministrazione comunale, è un chiaro esempio delle sfide che tutta Cattolica deve oggi affrontare”.