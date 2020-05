Confesercenti contro il decreto Rilancio: "E' una beffa, si sono dimenticati di Rimini. Rischiamo il dissesto"

"Che il decreto “Rilancio” fosse estremamente insoddisfacente lo avevamo già detto nei giorni scorsi leggendone le bozze - afferma con rabbia Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti proviciale Rimini - Ora però siamo all'incredibile: nell'articolo 121, che prevede un fondo specifico di 200 milioni di euro per i Comuni ricadenti nelle zone rosse, non è incluso il territorio della Provincia di Rimini, mentre ci sono Piacenza e le province lombarde. Un'assurdità e una beffa per i nostri Comuni, che rischiano il dissesto, e per le nostre imprese, che data la peculiarità del nostro sistema economico dovranno fronteggiare una stagione estiva senza certezze e ulteriormente penalizzate rispetto ad altri distretti.

Si tratta di un'omissione gravissima che deve essere corretta immediatamente, o il territorio riminese si troverà una volta penalizzato dalle restrizioni senza poter avere di converso benefici economici a compensazione dei danni subiti, che ora rischiano di diventare irreparabili"