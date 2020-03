Coronavirus: le farmacie rispondono all’emergenza con la consegna a domicilio di farmaci

Le farmacie riminesi rispondono al Coronavirus con la consegna a domicilio dei farmaci, un servizio già attivo da tempo ma che ora diventa di primaria importanza esserne a conoscenza come spiega la dottoressa Patrizia Farneti Ghetti, titolare della Farmacia San Michele di Rimini: "Si tratta di una bellissima iniziativa che Federfarma ha attivato circa tre anni fa e che non tutti conoscono. Noi la facciamo da tempo. Bisogna dire, anche, che la consegna dev’essere effettuata da un farmacista". Nonostante questo momento di preoccupazione le richieste di farmaci rimangono invariate come conferma la dottoressa: "Al momento non abbiamo avuto maggiori richieste”.

Anche alla farmacia Gotti non ci sono maggiori richieste di consegne a domicilio. Una farmacia che da sempre offre questo servizio, come ci ha raccontato la titolare la dottoressa Franca Rinaldi: "È un servizio che abbiamo sempre fatto. Chi ci conosce lo sa e quando ha bisogni di farmaci ed è impossibilitato a venire ci chiama. Poi noi gli consegniamo i farmaci direttamente a casa".

Ma c’è anche chi ha messo l’annuncio sulla bacheca della propria pagina Facebook come la Farmacia Pagnini a Mondaino che titola il proprio post "Resta a casa: veniamo noi da te". Nel post la farmacia Pagnini specifica che "Per supportare Mondaino, Saludecio e comuni limitrofi, in questa emergenza straordinaria abbiamo attivato il Servizio Farmaci a Domicilio gratis. È possibile fare ordini su WhatsApp (0541981667) ricevendo tutto in giornata (casa o ufficio). Il servizio di consegna sarà gratuito per tutta la durata dello Stato di Emergenza e per tutte le consegne a Mondaino, Saludecio e dintorni, siano esse relative a farmaci o ad altri prodotti in vendita in farmacia".

In generale per ricevere a casa i farmaci basta chiamare il numero verde “800189521” messo a disposizione da Federfarma, al quale risponde un operatore che geolocalizza la chiamata e passa la richiesta per la consegna dei farmaci alla farmacia più vicina all’abitazione della persona che ha attivato per telefono la richiesta.