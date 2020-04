Consegnata all'Ospedale degli Infermi di Rimini l'ECMO, il sistema di supporto cuore-polmone compatto adatto a tutti i casi che richiedono circolazione extracorporea per supporto cardiopolmonare, donato dalla Lista 1 BPV "ATA BPV - Angelini Montanari", il Lions Club Valle del Conca e la Banca Popolare Valconca. Il Sistema CARDIOHELP permette lo scambio extracorporeo vitale dei gas e il supporto circolatorio per un periodo massimo di 30 giorni; può perciò essere utilizzato per varie condizioni presentate da un paziente in terapia intensiva.) del costo di 130.000 euro destinato al reparto di terapia intensiva

"Il primario dottor Nardi ed i suoi collaboratori - ha spiegato il Presidente ADA Onlus, Ezio Angelini - ci hanno ringraziato tantissimo per questa donazione che per loro era ed è veramente indispensabile. Erano veramente felici e questo ci rende orgogliosi. Ringrazio pure chi ci ha affiancato da subito: la Lista 1 BPV "ATA BPV - Angelini Montanari", il Lions Club Valle del Conca e la Banca Popolare Valconca. Comunque mi corre l'obbligo di ringraziare coloro che maggiormamente hanno contribuito: Banca Popolare Valconca, Robopack, i nostri Lions de Valle del Conca, Yachting Club Rimini e tanti altri, ma non voglio dimenticare, soprattutto, tutti coloro, e sono tanti, che si sono spesi per raggiungere questo importante ed ambizioso risultato. Grazie, grazie di cuore a tutti".