Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità anche a distanza

È attivo a Bellaria Igea Marina un servizio di consulenza educativa effettuato grazie al supporto di tecnologie di comunicazione a distanza, e finalizzato a interventi di sostegno alla genitorialità e all’attività scolastica. Condotto dal Dott. Mirco Ciavatti, il servizio è rivolto ai genitori ed agli insegnanti di bambini e adolescenti residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina: un’opportunità che, seppur adeguando setting e tipo di operatività alle misure che impediscono la consultazione "in presenza", rientra nell’ambito del Servizio di Consulenza Familiare del Comune di Bellaria Igea Marina, perseguendone le finalità di sempre ma con modalità d’accesso aggiornate ai provvedimenti urgenti in materia di contenimento del Covid-19.



Gli strumenti richiesti a chi è interessato sono una casella di posta elettronica ed software Skype. Per attivare il servizio, occorre telefonare o scrivere ai seguenti recapiti dell’Ufficio Scuola del Comune di Bellaria Igea Marina per ricevere le opportune istruzioni: 0541.343748, nei giorni del lunedì e del mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 / c.massaccesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it. Gli interessati riceveranno, in risposta dall’Ufficio Scuola al proprio indirizzo di posta elettronica, l'apposito modulo di richiesta che andrà compilato, firmato e inviato al medesimo indirizzo; ad attivazione avvenuta, sarà lo stesso Dott. Ciavatti a contattare i genitori, via mail, per accordarsi su giorno e orario in cui incontrarsi in videochiamata.

