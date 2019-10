Contanti e cocaina pronta da vendere, manette per il pusher

Nella giornata di lunedì i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno arrestato un albanese 64enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato un possesso di cocaina e contanti. Lo straniero, fermato per un controllo, ha insospettito i militari dell'Arma che hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale sono spuntati 43 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronti per la vendita e 5340 euro ritenuti il provento della vendita dello stupefacente. Ammanettato e portato in caserma, l'albanese è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.