Conte: "Riapertura graduale dal 4 maggio, piano differenziato per ogni regione"

Un piano per una riapertura graduale che sarà illustrato in settimana e che si prevede di applicare a partire da lunedì 4 maggio. Questo quanto annunciato martedì dal premier Giuseppe Conte, che in un lungo post su Facebook parla di un "articolato programma" studiato da governo ed esperti per la fase 2. Il presidente del Consiglio ha scritto che il piano sarà applicato "ragionevolemente" a partire dal 4 maggio. "Riaprire tutto subito sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti", ha aggiunto. La riapertura sarà "graduale e sostenibile" e terrà conto delle differenze fra le Regioni. E fra Nord e Sud, rimarca Conte, "non permetterò mai che si creino divisioni, marciare uniti".

"In queste ore - scrive il premier - continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus. Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini - continua - sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme".