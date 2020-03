Continua a molestare la ex nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di mercoleìd i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 31enne, originario di Cerignola, su mandato del Tribunale di Rimini. L'uomo, nonostante un divieto di avvicinamento alla ex, continuava a molestare la donna. La vittima, oramai allo stremo e costretta a cambiare continuamente le proprie abitudini per sfuggire alle persecuzioni, si è più volte rivolta ai militari dell'Arma che hanno relazionato la magistratura sul comportamento del 31enne. Al termine degli accertamenti, la posizione dell'uomo si è aggravata ulteriormente facendo scattare la misura cautelare. Rintracciato, il foggiano è stato portato in caserma per le pratiche di rito e poi trasferito nel carcere dei "Casetti".