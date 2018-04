Iniziato il conto alla rovescia per il 18° Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport, l'evento di beach volley giovanile che si terrà a Bellaria Igea Marina dal 29 aprile al 1 maggio 2018. L’invasione del popolo del volley è annunciata: dall’anno scorso si registra un incremento di 500 giocatori nonché di 150 squadre iscritte e 25 nuove società. Come da tradizione, lo scettro della categoria più numerosa va all’Under 16 femminile che raggiunge l’incredibile quota di 226 squadre. L’aumento maggiore a livello di squadre iscritte rispetto all’anno scorso spetta però all’Under 13 femminile, con un importante +quaranta (173 formazioni al via). In generale, tutti i campi rosa saranno affollatissimi perché ogni categoria supera abbondantemente le 100 formazioni iscritte: 140 squadre Under 18 e 170 Under 14. In campo maschile la fanno da padrone l’Under 19 e l’Under 16 con circa 30 squadre iscritte ciascuna.

Infine, saranno 175 le squadre Under 12 e 190 quelle MiniBeachVolley: anche i piccolini sono carichissimi per quello che si preannuncia l’evento dell’anno. Migliaia di partite e milioni di schiacciate, tutto all’insegna del fair play e del buon umore: questi i presupposti della tre giorni sulla sabbia romagnola.

Non solo squadre Under, ma anche oltre 380 squadre accompagnatori tra beach volley 6x6, biliardino e beach bocce… un weekend di sport e divertimento realmente per tutte le età. Le spiagge di Bellaria Igea Marina, lungo 15 stabilimenti balneari, mostreranno uno scenario mozzafiato con oltre 190 campi montati. Tantissimi i partecipanti emiliani: Modena e Reggio Emilia da sole contano 2.500 iscritti. In scia si collocano Parma e, spostandoci in Lombardia, Milano e Bergamo. È con grande piacere che si accolgono nuove partecipazioni da Biella, Alessandria, Sondrio, Trento, Firenze, Pisa e Roma. Kiklos e Bellaria Igea Marina sono pronti a ricevere letteralmente l’Italia del volley. Fervono dunque gli ultimi preparativi per un evento emozionante, difficile da descrivere a parole: una grandissima festa per atleti, società e famiglie.