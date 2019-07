Conto alla rovescia per il Jova Beach Party di Rimini, tutte le info per la festa

Il 10 luglio arriva alla Spiaggia di Rimini Terme, appuntamento sold out, il Jova Beach Party, la nuova era del live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino. Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo, che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! “Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a fare divertire la gente! È un’emozione grandissima, un’emozione che va oltre il concerto, il lavoro e l’impegno! Finalmente vivremo insieme questa grande storia!”, ha dichiarato Lorenzo.

10 mesi di preparazione per i Party più richiesti del momento, 3 palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage, su cui alla tappa di Rimini si alterneranno Ackeejuice Rockers, Dj Ralf, Duo Bucolico, Jupiter e Okwess, Magicaboola brass band, Orchestra Grande Evento, Orkesta Mendoza, The Liberation Project. Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.

Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al Jova Beach. Il Villaggio, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2 Nuts è una festa per tutti, con un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.

Musica, natura, divertimento ma anche buon cibo: grazie ai Food Truck posizionati nel villaggio al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta bio. Inoltre alla data di Rimini ci saranno due chef stellati d’eccezione che presenteranno uno speciale ingrediente “segreto” della loro produzione: Riccardo Monco, 3 Stelle Michelin Enoteca Pinchiorri Firenze e Giancarlo Perbellini, 2 Stelle Michelin Ristorante Casa Perbellini Verona. Varcare la soglia della mitica Enoteca Pinchiorri genera sempre un certo batticuore: una delle cantine più importanti al mondo e una cucina che da decenni è ai vertici Mondiali, con uno dei migliori servizi di sala e un ambiente di gran classe. Giancarlo Perbellini è uno chef che punta dritto al sodo, come i suoi piatti. Pochi fronzoli, molta sostanza, il tutto condito da un'eleganza senza pari e un gusto per le materie prime stagionali. Lo chef due stelle Michelin per il suo Casa Perbellini a Verona, negli anni ha dato vita a un vero e proprio "marchio di fabbrica", divertendosi a giocare con i format e le proposte, pur mantenendo intatta la sua identità.

Il Jova Beach Party è accompagnato da tre imperdibili uscite discografiche: Jova Beach Party, l’EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto, che contiene 7 nuovi brani tra cui anche Nuova Era, che ha subito raggiunto la vetta delle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio; Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si esibiranno sul palco con Lorenzo.

Alcune informazioni utili su come raggiungere il JOVA BEACH PARTY:

Apertura porte ore 14 - inizio show ore 16 - divieto di balneazione a partire dalle ore 20:30.

Per chi arriva in treno:

dalla stazione ferroviaria Rimini Centrale prendere l’autobus line 11 (per le nuove fermate consultare il sito www.startromagna.it)

Per chi arriva in auto:

da nord prendere l’uscita Rimini sud - direzione Rimini.

I parcheggi autorizzati sono:

Aeroporto - ss.16 // Fiabilandia - Via Gerolamo Cardano // Altro Mondo Studios – Via Flaminia 358 // Novarese 2 / Donati - Viale Cavalieri di Vittorio Veneto // Camping Maximum 2 – Via Marconi. Da sud prendere la A14 – uscita Riccione verso Rimini. I parcheggi autorizzati sono: Forti Bianchini – Via Pullè // Hakuna Matata - via d’Annunzio 166 // Marano 1 - Via D’annunzio 100

Per chi arriva in scooter e bici:

parcheggio ex mercato Miramare – via Pescara. I parcheggi autorizzati sono: Piazza Deledda // Piazzale Cassola

Ingressi:

Per chi viene da Rimini ingresso presso Colonia Novarese viale Cavalieri di Vittorio Veneto

Per chi viene da Riccione ingresso in viale d’Annunzio e tratto a piedi verso Viale Principe di Piemonte

Dalle ore 7 del giorno 10 luglio alle ore 7 del giorno 11 luglio è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, da Viale Principe di Piemonte nel tratto dal confine con il Comune di Riccione fino a Via Pescara deviato su via Marconi.