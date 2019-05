Conto alla rovescia per RiminiWellness, 4 giorni di sport e divertimento

RiminiWellness sempre più internazionale. Dal 30 maggio al 2 giugno, al quartiere fieristico di Rimini, sono attese oltre 400 aziende su 170mila metri quadrati, indoor e outdoor per la grande fiera europea di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Sarà il RiminiWellness più internazionale della sua lunga storia, quest’anno, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia e l’avvio di un programma di incoming di operatori provenienti da Spagna, Area del Golfo e Nord Europa. Importanti presenze business arriveranno inoltre da Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia, Israele. Organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), Riminiwellness vedrà 80 paesi presenti, tra espositori, delegazioni e visitatori.

In programma circa 200 convegni, incontri e appuntamenti per la sezione professionale, 1500 ore di lezioni e workout e l´intera Riviera di Rimini in movimento per oltre 20 km di costa con una miriade di eventi, competizioni e feste. RiminiWellness, la manifestazione per il grande pubblico e per gli operatori, è divenuta negli anni appuntamento leader di riferimento, atteso come momento di debutto e presentazione al mercato di tutte le novità del settore. La città di Rimini diventerà crocevia di business, culture, discipline diverse. Operatori, buyer, presenter, giornalisti proverranno da diverse parti del mondo per fare di questa manifestazione ancora una volta il palcoscenico internazionale per incontri di business tra le imprese.

E all’insegna dell’internazionalità, EuropeActive, associazione europea non-profit del fitness, con sede a Bruxelles, organizzerà il 30 e 31 maggio “Business to Business Congress” l’incontro dedicato a un pubblico manageriale che tra gli speaker annovera Olga Burkova Director World Class Russia e “Personal Trainer Day” una giornata per i professionisti del settore, tra i relatori Francesco Bertiato, Head of the Wellness Institute, Laura Hoggins per l’associazione no profit globale WIFA Women in Fitness Association, Alexis Batrakoulis, vincitore del premio IDEA Personal Trainer 2018 e Igor Castiglia, presenter nelle più importanti fitness convention.



Tanti i presenter internazionali a RiminiWellness, che, in occasione dell’appuntamento italiano porteranno la loro disciplina, know-how, passione ed energia: da Gil Lopes, 3 volte campione mondiale di aerobica e uno dei più apprezzati istruttori, a Beto Perez, inventore Zumba e Carlos Ramirez, certificato nel Metodo Pilates al Controlgy Club Barcelona, collaboratore dello studio True Pilates di New York.