Contrabbando di tabacchi e spaccio di droga, arrivano le manette

Nel corso dei controlli del territorio, effettuati dal personale della polizia di Stato nella giornata di mercoledì, sono stati rintracciati e arrestati due malviventi sui quali pesava un ordine di cattura. Il primo a finire in manette è stato un marocchino 32enne nei confronti del quale c'era una ricerca per un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna. Il nordafricano, infatti, deve scontare una pena definitiva di 1 anno e 6 mesi per contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso nel 2011. Nel secondo caso, invece, a finire dietro le sbarre è stato un 48enne di origini ucraine risultato avere a carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Livorno per reati connessi alle sostanze stupefacenti.