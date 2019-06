Contrasto all'immigrazione clandestina: controlli all'aeroporto, serie di denunce

Durante i controlli di polizia di Frontiera nei confronti dei passeggeri in arrivo da Tirana, le guardie di frontiera hanno svolto venerdì verifiche approfondite in ingresso nei confronti di un cittadino albanese che ha presentato credenziali turistiche per entrare nello Spazio Schengen. In particolare risultava essere stato invitato da una connazionale gravata da numerosi precedenti di Polizia per violazioni afferenti allo spaccio di sostante stupefacenti.

La donna è stata rintracciata nei saloni dell’aeroporto ed è emerso immediatamente che in capo alla stessa pendeva una espulsione emessa dal Prefetto di Rimini. Assieme alla straniera è stata rintracciata una giovane albanese, in Italia per motivi di turismo e priva di documenti di identità, sottoposta pertanto a rilievi dattiloscopici.

Al termine dell’attività il passeggero 38enne è stato immediatamente respinto. Alla frontiera albanese e reimbarcato sul volo diretto a Tirana, la giovane senza documenti, 19 anni, è stata denunciata in stato di libertà per non aver fornito documenti di identità al personale di Polizia, mentre la zia di 32 anni, in sinergia con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, è stata accompagnata nella notte al CPR di Ponte Galeria per le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Tutti i giorni la Polizia di Frontiera di Rimini è impegnata nei controlli di prima linea (controlli documentali e nei data base nazionali ed europei) e negli approfondimenti di seconda linea previsti dalla normativa europea di contrasto dell’immigrazione clandestina. Tale attività permette un capillare controllo teso a far emergere discrasie nelle documentazioni esibite dai passeggeri che intendono varcare i confini nazionali e porre in essere tutte le strategie previste dalle normative nazionali ed internazionali di contrasto.