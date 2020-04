Contributi per gli affitti, online la graduatoria provvisoria

E' stata pubblicata, raggiungibile anche da collegamento sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina, la graduatoria provvisoria relativa al bando che disciplina i contributi per il pagamento dell'affitto. Il bando, che vede il Comune di Rimini quale ente capofila, riguarda anche i Comuni dell’Unione della Valmarecchia e quello di Bellaria Igea Marina, dove le domande ricevute sono state 135. Il bando, a seguito di proroga, si è chiuso il 13 marzo scorso e vede disponibile online, oltre all'elenco di ammessi ed esclusi, anche il modulo per presentare ricorso: facoltà di cui ci si può avvalere entro il 22 maggio. Dopo questa data, verrà stilata la graduatoria definitiva circa le famiglie effettivamente beneficiarie del contributo.



Il bando, aperto lo scorso 13 gennaio, si rivolgeva ai cittadini residenti titolari di un regolare contratto d'affitto per l'alloggio di residenza. Tra i requisiti che esso richiedeva: il possesso, appunto, di un contratto di locazione regolarmente registrato; un Isee 2020 compreso tra 3.000 e 17.154 euro; un canone mensile comprensivo di rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali inferiore a 700 euro ed essere in regola con i pagamenti; non essere beneficiari di reddito cittadinanza; non essere assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica e non essere destinatari di atto di sfratto per morosità.

