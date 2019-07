Contro il Summer Pride il comitato "Beata Chiara da Rimini" organizza una processione

Il Comitato "Beata Chiara da Rimini" annuncia una processione di riparazione al Rimini Pride che si terrà il 27 luglio. Il comitato definisce riprovevoli i comportamenti che saranno tenuti e punta il dito contro "la complicità" delle istituzioni che hanno concesso il patrocinio.

Il comitato "invita tutta la cittadinanza e tutti gli uomini di buona volontà a partecipare alla processione, che inizierà alle ore 10.30 del giorno 27 luglio in piazza Mazzini, per riparare l’offesa Maestà Divina, implorare da Dio la conversione di tutti gli sventurati che parteciperanno alla malaugurata iniziativa, e per il pieno ristabilimento a Rimini della fede cattolica e della Regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo".