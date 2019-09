Forza l'alt dell'Arma, poi incappa in un incidente: era ubriaco, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Riccione sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì e conclusosi domenica mattina finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio ed alla prevenzione in tema di sicurezza della circolazione stradale. Sono state controllate sei persone sottoposte agli arresti domiciliari, mentre sono state elevate dieci sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 2mila euro. Complessivamente sono state identificate 115 persone e controllate 90 tra auto e moto.

Due gli arresti. I Carabinieri di Misano hanno arrestato sabato pomeriggio un 18enne egiziano a seguito di un controllo di routine pertinente ai reati contro l’immigrazione clandestina. Nella circostanza è emerso che a carico dell'extracomunitario pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’autorità giudiziaria di Rimini, emesso a seguito delle reiterate violazioni per gli obblighi a cui era sottoposto. Ora si trova in carcere. Nella nottata tra sabato e domenica è stato arrestato un pesarese di 19 anni per resistenza a pubblico ufficiale



Lo stesso, trovandosi alla guida della propria autovettura lungo l’arteria stradale posta nelle immediate vicinanze di un noto locale della riviera, non ha ottemperato all’alt imposto dai Carabinieri dandosi alla fuga, creando pericolo alla circolazione stradale e pedonale. L’indagato, subito dopo ha perso il controllo del veicolo, senza riportare lesioni. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Rimini è stato trattenuto in attesa di giudizio.